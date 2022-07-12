Саранча атаковала поля в Краснодарском крае

В Краснодарском крае саранча атаковала поля в Приморско-Ахтарском районе. Насекомые уже покрыли 2,5 тысячи гектаров и продолжают распространяться.

Всего за сутки площадь поражения саранчой выросла сразу на тысячу гектаров. Однако, по данным специалистов, существенный ущерб сельхозкультурам не нанесен.

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