На пляжах Сочи запретили купаться из-за непогоды

На всех пляжах Сочи запретили купаться. Туристов и жителей города попросили отказаться от отдыха у воды из-за шторма. Курортный город накануне мощно залило дождями.

Ливневки не справились, поэтому вода захлестнула улицы. Движение транспорта было парализовано. Одну из машин, например, просто снесло потоком.

Какая обстановка в Сочи в данный момент? И стоит ли планировать поездку на ближайшие даты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.