В Сочи продезинфицировали улицы и дома, пострадавшие от подтоплений

В Сочи провели субботник. Специалисты обработали улицы и дома, которые пострадали от недавнего удара стихии.

Дезинфекцию провели в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах, которые были подтоплены после сильных дождей.

Такая обработка необходима, чтобы не случилось вспышки инфекционных заболеваний, пояснили в администрации Сочи.

На это ушло более 50 тысяч литров специального хлорсодержащего раствора. Дезинфекцию проводили в ночные и утренние часы, когда на улицах не было прохожих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.