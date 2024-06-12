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12 июня, 11:15

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Новости регионов: на учениях нестратегических ядерных сил отработают пуски из "Искандера"

Новости регионов: на учениях нестратегических ядерных сил отработают пуски из "Искандера"

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Ракетчики Ленинградского военного округа (ЛВО) во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработают скрытное выдвижение ОТРК "Искандер" в назначенный район. Как сообщили в Минобороны России, также ракеты кораблей Военно-морского флота (ВМФ) снарядят учебными боевыми частями и экипажи отработают выходы в районы патрулирования.

По всей стране люди празднуют День России. Так, свыше тысячи человек установили рекорд по развертыванию самого большого флага РФ в поселке Сукко Краснодарского края. Площадь триколора составила более 4 тысяч квадратных метров. Церемония развертывания флага прошла под гимн страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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