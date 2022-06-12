Новости регионов: сход вагонов в Красноярском крае и снаряды на дне Черного моря

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона грузового поезда. Все произошло накануне в районе станции Суриково. Повсюду раскиданные бревна, вагоны с концентратом свинца остались целы, сообщили в краевом СК. Пострадавших нет, причины аварии выясняются, возбуждено уголовное дело.

Во многих регионах сложная ситуация с природными пожарами. За сутки удалось потушить 29 возгораний, сообщили в Авиалесоохраны. В том числе в Мурманской, Оренбургской, Тюменской и ряде других областей. 62 лесных пожара бушуют в Якутии, Забайкалье и Приамурье. Возгорания тушат в Красноярском и Хабаровском краях, на Алтае, Хакасии, Карелии. Всего пожароопасный сезон действует в 82 субъектах.

Военные водолазы обнаружили на дне Черного моря почти 700 неразорвавшихся снарядов и мин времен Великой отечественной войны. Бойцы пиротехнических подразделений МЧС подняли боеприпасы со дна бухты с говорящим названием Гильзовая под Севастополем. Теперь их отправят на специальный полигон для утилизации.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.