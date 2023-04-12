"Актуальный репортаж": вулкан Шивелуч устроил на Камчатке крупнейший за 60 лет пеплопад

Вулкан Шивелуч устроил в Камчатском крае крупнейший пеплопад за 60 лет. В течение 12 апреля там зафиксировали четыре выброса пепла. В соседних поселениях жители лепили пепловиков и откапывали автомобили.

Ученые напомнили, что частицы вулканического пепла могут содержать различные элементы, в том числе токсичные вещества. Они могут оказывать негативное воздействие на экосистемы и здоровье людей в зоне извержения.

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