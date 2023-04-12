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Толщина слоя пепла на Камчатке после извержения вулкана местами доходит до 20 см

Толщина слоя пепла на Камчатке после извержения вулкана местами доходит до 20 см

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Толщина слоя пепла от выбросов вулкана Шивелуч в камчатском поселке Ключи достигла 20 сантиметров. Из-за него использовать воду из центрального водопровода нельзя. На сайте правительства Камчатского края сообщается, что для жителей организован подвоз воды. Во всех пострадавших населенных пунктах продолжается работа по ликвидации последствий пеплопада.

Вулканологи считают, что извержение продлится долго, при этом может ослабнуть, но пепел будет по-прежнему находиться в атмосфере. 12 апреля ученые зафиксировали два новых выброса на высоту восемь и 10 тысяч метров. Минтуризм Камчатки предостерегает туристов от поездок к вулкану.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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