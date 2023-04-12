Новости регионов: жители Екатеринбурга показали кадры неизвестного объекта в небе

Жители Екатеринбурга выложили в Сеть видео с регистратора, где неизвестный объект падает на землю рядом с трассой. Падение сопровождается яркой вспышкой в небе и громким хлопком. Оперативные службы объяснили, что ничего аномального в это время в небе не было зафиксировано, а видео запустили в сеть специально SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые.

Сильный пожар потушили в Саратовской области. Возгорание возникло в одном из заброшенных зданий на территории бывшего завода. Там загорелся мазут, который хранился в помещении. Огонь перекинулся на лежащий рядом мусор. Пожарным удалось быстро локализовать очаг, а в течение четырех часов пожар был потушен.

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