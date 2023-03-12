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Руководители предприятий Владивостока могут перевести сотрудников на удаленку

Руководители предприятий Владивостока могут перевести сотрудников на удаленку

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Руководители предприятий Владивостока могут перевести сотрудников на удаленку
в понедельник 13 марта, сообщил мэр города Константин Шестаков.

Мэр города выдвинул эту инициативу в связи с тем, что регион накрыл снежный циклон, дует сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Сегодня утром, 12 марта, высота снежного покрова составила 14 сантиметров, и осадки не прекращаются. Большегрузам запретили въезжать в город, а также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока.

Кроме того, для младших классов в понедельник отменили занятия. Для старшеклассников и в детских садах объявили свободное посещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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