Руководители предприятий Владивостока могут перевести сотрудников на удаленку

в понедельник 13 марта, сообщил мэр города Константин Шестаков.

Мэр города выдвинул эту инициативу в связи с тем, что регион накрыл снежный циклон, дует сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Сегодня утром, 12 марта, высота снежного покрова составила 14 сантиметров, и осадки не прекращаются. Большегрузам запретили въезжать в город, а также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока.

Кроме того, для младших классов в понедельник отменили занятия. Для старшеклассников и в детских садах объявили свободное посещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.