Знаменитый питерский "Мост глупости" закроют на два месяца на ремонт

Проезд под переправой в Санкт-Петербурге, прозванный "мостом глупости" закроют. Нужно отремонтировать повреждения, которые появились там из-за грузовиков.

Как пишут местные СМИ, ремонт будет проводиться до 15 мая, а дальше решат, стоит ли вообще открывать мост. Возможно, повысят габариты проезда – в настоящее время они не дотягивают до трех метров, а увеличить хотят до 4,5 метра.

"Мост глупости" построили в 2009 году, и с тех пор под ним регулярно застревают грузовики. "Жертвами" моста уже стали 204 большегруза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.