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12 февраля, 09:45

Новости

Новости регионов: несколько районов Волгоградской области остались без электричества

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На Волгоградскую область обрушились снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались несколько районов, В некоторых местах власти объявили режим ЧС. Например, в Котельникове половина города завалена снегом, льдом и упавшими деревьями. На помощь ремонтным бригадам отправили спасателей МЧС.

Последствия сильного снегопада устраняют и в Башкирии. Там в одном из районов отрезанными от райцентра оказались 24 деревни. В некоторые из них до этого питьевую воду привозили из других населенных пунктов. Теперь люди растапливают снег, чтобы было на чем приготовить пищу. Дорожникам, которые пробиваются к заблокированным деревням, помогают горняки и фермеры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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