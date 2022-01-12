Жители Краснодара поделились кадрами заснеженного города

Заснеженный Краснодар выкладывают в Сеть местные жители. Некоторые делают настоящие клипы под романтическую музыку.

Уже в четверг, 13 января, в городе прогнозируют пасмурную погоду и 5 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.