Новости регионов: длинный затор образовался в Иркутской области из-за снегопада

Сильнейший снегопад стал причиной многокилометрового затора в Иркутской области. Десятки автомобилей стоят на трассе Байкальск – Слюдянка уже много часов. Некоторые водители настолько устали сидеть и ждать, когда начнется движение, что решили прогуляться и пообщаться с товарищами по несчастью.

В Якутии экскаваторщик помог опрокинувшейся снегоуборочной машине встать обратно на гусеницы. Однако в процессе что-то пошло не так. В момент подъема тракторист не удержался в кабине и вылетел через окно. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

Во Владивосток накануне приехал поезд Деда Мороза. Резиденция на колесах включает в себя несколько вагонов, в том числе гостиную, где главный волшебник страны угощает всех гостей чаем с пряниками. Красочный состав прибыл на вокзал в 08:00 по местному времени. Несмотря на ранний час, деда Мороза и Снегурочку встречали дети. Из Приморья поезд отправился на запад страны. Впереди еще 66 городов. Последняя точка маршрута – Волгоград, 14 декабря.

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