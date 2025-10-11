Новости регионов: реликвии Будды Шакьямуни привезли в Калмыкию

В Россию впервые привезли реликвии Будды Шакьямуни. Самолет с индийской делегацией приземлился в Элисте, его встречал глава Калмыкии, а многочисленные верующие выстроились в живой коридор на взлетной полосе. Сосуды с останками Шакьямуни хранятся в национальном музее Индии и крайне редко его покидают. Это очень важная для буддистов святыня. В Элисте реликвии пробудут неделю.

Роскосмос провел наземные огневые испытания первой ступени ракеты "Союз-5". Завершающий этап наземной отработки состоялся в Подмосковье, в научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Блок оснащен ракетным двигателем тягой 800 тонн на экологически чистых компонентах топлива – керосине и жидком кислороде. За 160 секунд специалисты проверили взаимодействие всех бортовых систем. Испытания открыли дорогу к запуску "Союз-5" с космодрома Байконур в конце этого года.

