Новости регионов: глава Дагестана раскритиковал программу Каспийского цифрового форума

Каспийский цифровой форум привлек к себе всеобщее внимание, даже не успев начаться. Мероприятие намечено на начало ноября, но глава Дагестана Сергей Меликов уже ознакомился с программой и раскритиковал подход своих подчиненных к работе. Ему не понравилось использование в программе иностранных слов.

В горах Сочи не прекращается метель. За двое суток покров стал около двух сантиметров, видимость практически нулевая. Известно, что туристов не пускают на некоторые пешие прогулочные тропы из-за риска потеряться.

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