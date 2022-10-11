Белгородские школы и вузы перевели на дистанционное обучение с 11 октября

Из-за обстрелов со стороны Украины губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении перевести часть школ региона на дистанционное обучение. В таком формате школы и вузы будут работать в течение двух недель. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Решение коснулось образовательных учреждений десяти районов региона и Белгорода.

В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Его ввели в регионе 11 апреля и продлевали несколько раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.