Более трети регионов РФ объявили о новых антиковидных мерах

Регионы продолжают вводить ограничения на фоне роста случаев коронавируса. Одной из последних о новых мерах сообщила Хакасия. Там не будут пускать в кафе, фитнес-центры и театры без сертификата о вакцинации либо нужно будет предоставить справку о том, что человек переболел ковидом за последние полгода.

В Чечне в рестораны, торговые центры, магазины и общественный транспорт теперь пускают только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.

В Воронеже все школьники переходят на дистанционный режим. Сначала его объявили только для старших классов, потом решили распространить на все. В Саратовской области под запрет подпали все кальянные в общественных местах в ночное время. Массовые мероприятия ограничили, заполняемость строго контролируют.

Калининградская область пока остановилась на QR-кодах для кафе и ресторанов, но с 1 ноября список станет шире. Также ввели самоизоляцию для пенсионеров. В Ростовской области удаленку вернули для 30% сотрудников. Плановые приемы врачей и госпитализация приостановлены, в больницах и так практически нет мест.

Крым отправил на дистанционку всех работников старше 65 лет. Льготный проезд в транспорте для пенсионеров временно отменили. А тех, кто ходит на работу и не привит, будут еженедельно тестировать.

В Нижегородской области массовые мероприятия теперь доступны только для привитых, отрицательные тесты ПЦР не пройдут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.