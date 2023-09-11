Новости регионов: Кисловодск засыпало снегом 10 сентября

В Кисловодске туристов и местных жителей удивила погода. Курортный город неожиданно засыпало снегом. При этом температура воздуха опустилась до трех градусов тепла и это при очень высокой влажности. По прогнозам синоптиков, аномалия пришла в регион не надолго и скоро снег растает.



А на Челябинск обрушились проливные дожди. 10 сентября улицы столицы южного Урала превратились в реки. В городских парках пришлось отменить развлекательные мероприятия, у спортивной арены "Трактор" прервали катание на самокатах и велосипедах. Местные власти призвали людей без крайней необходимости не выходить из дома.

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