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Новости регионов: вода в реках Приморья поднялась из-за сильных ливней

Новости регионов: вода в реках Приморья поднялась из-за сильных ливней

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Ситуация с ливнями в Приморье ухудшается. Там вода в реках стремительно поднимается. Уже затоплены сотни участков. В целях безопасности закрывают трассы. В нескольких местах удалось наладить лодочные переправы.

В башкирском заповеднике объявился белый медвежонок. Уникальные кадры удалось сделать с помощью фотоловушки. Однако выяснилось, что это альбинос. Теперь специалисты внимательно изучают снимки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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