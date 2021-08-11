Новороссийск накрыла непогода

Новороссийск накрыл мощный ливень. Улицы города превратились в бассейны. Под удар стихии попали Анапа и Сочи.

Из-за дождей и ветра до 13 августа в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.