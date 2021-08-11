Новости России: депутата Редькина, признавшегося в убийстве, отправили под домашний арест

На Камчатке депутата-миллионера, который признался, что, застрелил человека, отправили под домашний арест. Депутата краевого Законодательного собрания Игоря Редькина подозревают в убийстве по неосторожности. В своем заявлении Редькин написал, что пришел вечером на свалку в поселке Озерновский, чтобы отпугнуть медведя. И в сумерках стрелял, как ему показалось, по зверю. Но позднее узнал, что там был ранен местный житель, который скончался в больнице. Сейчас Редькин занимает 20-е место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов. По подсчетам издания, в прошлом году его доходы составили почти 1,5 миллиарда рублей.

В самарском аэропорту полицейские и медики спасли жизнь пассажирке. Пожилую женщину, которая потеряла сознание, заметил сотрудник линейного отдела. Патрульный сообщил об этом в медслужбу аэровокзала и стал делать искусственное дыхание. Через несколько минут к нему присоединилась бригада медиков. Когда состояние женщины стабилизировалась, ее перевезли в больницу. Как выяснилось, клиническую смерть перенесла 72-летняя жительница Хабаровска.

В Красноярске частная телекомпания "Афонтово" прервала эфир из-за пожара. За несколько минут дым заполнил все комнаты и студии телеканала. Эвакуировали 58 человек. Еще двое не могли выбраться самостоятельно, их выводили спасатели. Как выяснилось, загорелся строительный мусор в подвале здания, где размещается телекомпания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Чтобы потушить огонь, приехали больше 30 спасателей и 11 пожарных машин.

В Якутии огонь может уничтожить уникальный природный парк Ленские столбы. Из-за сильного ветра лесные пожары, которые были локализованы спасателями, вновь вышли из-под контроля. Ситуация сложная еще и потому, что с начала лета не было ни одного естественного дождя. Только те осадки, которые вызывали с помощью самолета зондировщика. Чтобы спасти Ленские столбы, в Якутию прибыл дополнительный отряд "Авиалесохраны" из Карелии.



В Якутии сейчас самая сложная обстановка с природными пожарами. Леса горят там уже несколько недель. Пройденная огнем площадь превысила 6 миллионов гектаров. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах – Красноярском крае и Иркутской области и даже кое-где на Урале. Задержаны 30 рейсов, в том числе из Москвы.

А в Новороссийске после мощного ливня машины поплыли по улицам. За час в городе выпала месячная норма – 47 миллиметров осадков. Произошло 25 столкновений на воде. Сотрудники ГИБДД не знают, как трактовать эти происшествия – дорожные или речные. Синоптики, в свою очередь, предупреждают – циклон, который пришел на Кубань, продержится в регионе до пятницы. Так что возможны новые, не менее сильные ливни.