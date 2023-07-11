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Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Приморье

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Мощный ливень с градом накроет часть Приморья во вторник, 11 июля. Там объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах за час может выпасть свыше 30 миллиметров осадков. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром с порывами до 15–20 метров в секунду.

Известно, что китайский город в 40 километрах от границы с Приморьем уже сильно подтопило. Из-за разлива местной реки Мулинхэ, притока Уссури, город Цзиси захлестнули потоки воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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