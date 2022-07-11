Очевидец заявил, что аэропорт в Сочи затопило из-за сильных дождей

В Сочи затопило аэропорт. Такое, по словам очевидца, происходит каждый раз, когда идут сильные дожди. Поэтому после ночных ливней, которые обрушились на город, пассажирам опять пришлось везти чемоданы по воде.



Кроме того, местным жителям пришлось еще хуже. Из-за дождей две реки – Ира и Восточный Дагомыс – вышли из берегов, подтопив 17 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Рано утром горожан разбудил вой сирен.

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