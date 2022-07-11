На российско-грузинской границе стали продавать места в очередях для прохода через КПП

На российско-грузинской границе стали продавать места в очередях. Чтобы пройти через КПП, нужно простоять едва ли не сутки. А машин на подъездах к контрольно-пропускным пунктам становится только больше. На сложившейся ситуации местные жители решили подзаработать.

Теперь любой желающий может заранее договориться, чтобы за него заняли место. И когда турист подъедет к границе, ждать ему нужно будет совсем недолго. Тариф – 500 рублей в час. Учитывая количество машин, такая услуга в среднем обойдется в 10 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.