Турист рассказал об отдыхе в Феодосии

Турист поделился впечатлениями об отдыхе в Феодосии.

По словам мужчины по имени Антон, в регионе много мусора и обшарпанные строения. Он также отметил, что пляжи Феодосии грязные и зачастую огорожены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.