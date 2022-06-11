Новости регионов: пожар в порту Ленобласти и оползни в Дагестане

В Ленобласти загорелся склад в морском порту Усть-Луга. Площадь пожара достигла 750 квадратных метров, его уже удалось потушить.

Настоящий погодный апокалипсис в Дагестане. Камнепады и оползни оставили жителей сразу несколько районов без дорог. Машины плывут по течению.

Первый в России кабинет ЗАГС при храме открыли в Свердловской области. Теперь желающие смогут зарегистрировать брак в один день с обрядом венчания. Заявления на регистрацию будут приниматься в обычном порядке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.