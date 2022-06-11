В Подмосковье пилоты поздравили россиян с праздников

С предстоящим Днем России граждан страны поздравили в Подмосковье. Пилоты из группы "Первый полет" сделали необычную надпись в небе.

Над Серпуховым с помощью двигателей своих самолетов они написали фразу "Россия, любим тебя". Поздравление летчики разместили на высоте двух тысяч метров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.