В Воронеже установили скульптуру бабушки со Знаменем Победы

В России появился памятник бабушке, которая вышла с советским флагом к украинским военным. Деревянную статую установили в Воронеже.

Местного скульптора вдохновила история пожилой женщины, которая не отдала красное Знамя бойцам ВСУ и отказалась от предложенных ими продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.