Новости России: видео с эффектным сносом многоэтажки в Норильске разошлось по соцсетям

11 мая, 08:45
Снос многоэтажки в Норильске привлек внимание не только горожан, но и жителей со всех регионов России. Этот момент попал на камеры очевидцев. Видео уже разошлось по соцсетям. Дом складывается, словно карточный, – подъезд за подъездом. Бетонные плиты с грохотом падают на землю, вокруг поднимается пыль. Как сообщают СМИ, в городе начали масштабную реновацию. Всего планируют внести более пятисот заброшенных домов. Так что похожих видео из Норильска скоро может стать еще больше.
На Урале в городе Богданович Свердловской области фура выехала на железнодорожный переезд. Все произошло спустя считанные секунды после того, как по рельсам прошел поезд. По некоторым данным, у большегруза отказали тормоза. Он на всей скорости выехал на полотно и снес часть железнодорожного поста. От удара грузовик опрокинулся. Прицеп фуры буквально разорвало. Весь груз высыпался на рельсы.
Губернатор республики Алтай выступил перед местными жителями. На майских праздниках Олег Хорохордин приехал в село Майма, чтобы объявить об открытии арт-объекта, который посвящен 265-летию вхождения Алтая в состав России. Правда, чтобы разобрать хоть что-то в его торжественной речи, жителям пришлось постараться. Хорохордин с трудом выговаривал слова, путался и заикался. Выглядел чиновник неформально – в джинсах, кроссовках и кепке. Год назад губернатор рассказал врачам, что больше месяца выпивал. Пресс-служба тогда поспешила опровергнуть слова начальника.
Урал затягивает смогом. Сначала он накрыл Курганскую область. Там зафиксировали 5 лесных пожаров. Позднее сообщили об очагах в Свердловской области. В том числе и Екатеринбурге. Горят леса и в Челябинской области. Всего более 150 гектаров земли в регионах Урала охвачены лесными пожарами. Опасность возгорания существует и в Подмосковье. В области продолжают действовать противопожарные ограничения, введенные перед праздниками.
А в Хабаровском крае зафиксировали сильный подъем уровня воды в реке Амур. Из-за этого жителям одного из сел пришлось пересесть на водный транспорт. Вода там залила дорогу, введен режим ЧС. Все вокруг превратилось в одно большое озеро. Люди достали лодки, а те, у кого их нет, швартуют у домов деревянные плоты. В селе дежурят спасатели. Ранее также сообщалось, что жителей эвакуируют и в Красноярском крае. Там поднимается уровень воды в Енисее.
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