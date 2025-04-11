Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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Новости

Новости

11 апреля, 22:15

Регионы

Новости регионов: задержан пассажир, разбивший стекло троллейбуса в Санкт-Петербурге

Новости регионов: задержан пассажир, разбивший стекло троллейбуса в Санкт-Петербурге

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Пожар в ТЦ произошел в центре Екатеринбурга утром 10 апреля

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло отъезжающего троллейбуса из-за конфликта с водителем общественного транспорта в Санкт-Петербурге. На него завели дело о вандализме.

В Шерегеше сразу несколько пар поженились во время горнолыжного фестиваля, который проводится в связи с закрытием сезона. Узаконить свои отношения решились молодожены из разных городов России: Томска, Красноярска, Абакана, Сургута и многих других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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