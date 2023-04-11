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Эксперт рассказал о возможных последствиях извержения вулкана на Камчатке
Последствия извержения вулкана на Камчатке могут быть серьезнее, чем от вулкана на Исландском полуострове Рейкьянес в 2010 году. С такими заявлениями выступают климатологи.
Если пепел достигнет стратосферы, это может спровоцировать даже глобальное похолодание. Климатолог, доцент МГУ Павел Константинов рассказал, насколько извержение опасно для жителей российских регионов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.