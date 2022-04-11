В Петербурге объявили начало сезона навигации по рекам и каналам

В Петербурге началась навигация по рекам и каналам. В ночь на 11 апреля развели Дворцовый мост. Вскоре свои "крылья" поднимут и другие переправы.

Актуальный график можно посмотреть в бесплатном мобильном приложении "Мосты Петербурга" или на портале Мостотрест.

В новом сезоне добавят новые маршруты, в том числе поездки по системе "зашел – вышел". Срок действия таких билетов обычно составляет 24 или 48 часов. По такой системе, например, можно будет организовать себе путешествие по новому маршруту между Новой Голландией, Авророй и центром Петербурга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.