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Снежный шторм накрыл Петербург

Снежный шторм накрыл Петербург

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Снежный шторм накрыл Петербург. Видимость упала практически до нуля. Сложные метеоусловия привели к многочисленным авариям на дорогах. В городе поднялся сильный ветер – мощными порывами сносило крыши, строительные леса и остановки.

Но, похоже, питерские рыбаки – самые бесстрашные в мире. Любители зимней рыбалки все равно выходят на лед, добавляя работы спасателям. Из-за сильного ветра существует угроза подъема уровня воды и разрушения ледового покрова водоемов.

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