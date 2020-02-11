Снежный шторм накрыл Петербург. Видимость упала практически до нуля. Сложные метеоусловия привели к многочисленным авариям на дорогах. В городе поднялся сильный ветер – мощными порывами сносило крыши, строительные леса и остановки.

Но, похоже, питерские рыбаки – самые бесстрашные в мире. Любители зимней рыбалки все равно выходят на лед, добавляя работы спасателям. Из-за сильного ветра существует угроза подъема уровня воды и разрушения ледового покрова водоемов.



