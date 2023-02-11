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Пиротехническое шоу стало финалом празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде празднование 80-летия победы в Сталинградской битве завершилось пиротехническим шоу. Небо над городом-героем раскрасили тысячи огней.
200 пусковых установок высотного и мелкого калибра создали в небе огненную феерию. Музыкальный эффект создавали шесть порталов линейного звука.
Небо над набережной озарило множество световых лучей, символизирующих Мост Памяти между поколением победителей и их потомками. Одновременно огни раскрасили небо над Мамаевым курганом.