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Пиротехническое шоу стало финалом празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве

Пиротехническое шоу стало финалом празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве

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В Волгограде празднование 80-летия победы в Сталинградской битве завершилось пиротехническим шоу. Небо над городом-героем раскрасили тысячи огней.

200 пусковых установок высотного и мелкого калибра создали в небе огненную феерию. Музыкальный эффект создавали шесть порталов линейного звука.

Небо над набережной озарило множество световых лучей, символизирующих Мост Памяти между поколением победителей и их потомками. Одновременно огни раскрасили небо над Мамаевым курганом.

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