В Горном Алтае нашли живыми четырех мужчин, пропавших в новогодние каникулы

Четырех мужчин, пропавших в горном Алтае, нашли живыми после недели поисков. 2 января они уехали на снегоходах на рыбалку с животноводческой стоянки, а вернуться планировали 3 января. Однако назад мужчины не возвратились, на связь не выходили.

8 января о пропаже людей сообщили в МЧС. Более 30 сотрудников МЧС с волонтерами два дня прокладывали в снегу путь к возможному месту нахождения мужчин. 10 января поисковой группе удалось связаться с потерявшимися, они ожидали помощи в охотничьей избушке. Спасатели вывели мужчин и доставили домой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.