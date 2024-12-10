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Новости

10 декабря, 14:30

Новости

Новости регионов: в Иркутской области заметили косулю, которая застряла в заборе

Новости регионов: в Иркутской области заметили косулю, которая застряла в заборе

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В Иркутской области жители поселка заметили косулю, которая застряла в заборе. На помощь приехали сотрудники охотнадзора и ветеринар. Оказалось, что косуля набрала вес к зиме, и не смогла пролезть через ограду. Животному помогли выбраться, его осмотрели, убедились, что травм нет и отпустили.

В Красном Селе учебный автомобиль протаранил кроссовер. Авария произошла на перекрестке. К счастью, досталось только машинам. Обе серьезно помяты. Почему инструктор, который сидел рядом с учеником, не нажал на дублирующую педаль тормоза, разбираются полицейские.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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