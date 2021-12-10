Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

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В Керченском проливе российские военные зафиксировали корабль ВМС Украины. В Киеве заявляют, что он не нарушал запретных зон и возвращается на базу. Накануне судно выдвинулось в направлении Керченского пролива и не реагировало на требования изменить курс. Действия экипажа расценивались как провокационные. Однако позже от украинского коробля поступил ответ, что проплывать Керченский пролив он не планирует и выполняет задачи в "своих территориальных водах".
Очередной провал грунта произошел в Уфе. Землю подмыло из-за прорыва водопроводной трубы. Из-за аварии люди в морозы остались без тепла. На дне огромной ямы день и ночь ключом бьет вода. Под землей образовалась целая пещера. Глубина провала – 5 метров. Жители опасаются, что дыра в земле может еще расшириться. Пока аварию не устранили, яму прикрывают досками.
На Сахалине машина едва не влетела в фуру из-за оптической иллюзии. Шедший впереди грузовик поднимал снежное облако. Что случайно послужило ему маскировкой. След от фуры легко было принять за вихри метели. Чудом водитель понял, что это вовсе не пурга, а самая настоящая машина и вовремя притормозил.
В Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах. Местные депутаты проголосовали за внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Уточняется, что перед принятием такого решения они посоветовались с врачами, экспертами, предпринимателями и общественными организациями.
Российские истребители Су-27 сопроводили 5 военных самолетов США и Франции над Черным морем. Они приближались к границам России. После разворота иностранных самолетов от границы, истребители благополучно вернулись на аэродром, сообщают в Национальном центре управления обороной. Российские военные летчики регулярно выдворяют за пределы территории РФ иностранную технику. Была даже информация о том, что некоторые американские военные обращались к психологам после подобных инцидентов, поскольку испытывают сильный стресс.
Львята из Калининградского зоопарка гоняли по двору мяч и попали на видео. Видно, как африканские кошки с азартом играют в футбол на снежном газоне. Забавными кадрами поделились сотрудники зоосада в соцсетях.
Детеныша косули отогрели в лимузине. Эта история произошла в Хабаровском крае. Малыша нашли на льду реки проезжавшие мимо мужчины. Сначала они помогли мелкому выбраться на сушу, а после отнесли в тепло.
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