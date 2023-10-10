Новости регионов: власти Ярославской области назвали новый способ борьбы за чистоту улиц

Власти Ярославской области намерены еще строже бороться за чистоту улиц. Так, летом в регионе уже начал действовать штраф за плевки в общественных местах. А теперь собираются ввести денежное вознаграждение для тех жителей, кто будет сообщать о недобросовестных гражданах. Таким образом они смогут получить 70% от взысканной с нарушителя суммы. Но потребуется написать официальное заявление в надзорные органы.

Краснодарский и Ставропольский край пополнили списки регионов, куда официально пришла зима. Там жители сообщают о первом снеге. А в прогнозах синоптиков на ближайшие дни ощутимое снижение температуры. Картина аномальна для южных регионов страны.

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