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10 октября, 07:45

Новости

Новости регионов: власти Ярославской области назвали новый способ борьбы за чистоту улиц

Новости регионов: власти Ярославской области назвали новый способ борьбы за чистоту улиц

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Власти Ярославской области намерены еще строже бороться за чистоту улиц. Так, летом в регионе уже начал действовать штраф за плевки в общественных местах. А теперь собираются ввести денежное вознаграждение для тех жителей, кто будет сообщать о недобросовестных гражданах. Таким образом они смогут получить 70% от взысканной с нарушителя суммы. Но потребуется написать официальное заявление в надзорные органы.

Краснодарский и Ставропольский край пополнили списки регионов, куда официально пришла зима. Там жители сообщают о первом снеге. А в прогнозах синоптиков на ближайшие дни ощутимое снижение температуры. Картина аномальна для южных регионов страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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