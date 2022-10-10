Выступление Путина в Совбезе РФ и удары по регионам Украины

Взрыв на крымском мосту – это теракт. К такому выводу пришли в следственном комитете после криминалистической и других экспертиз. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Киев и несколько областей Украины 10 октября подверглись массированным ударам. Разрушены объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Как заявили в Минобороны России, все цели удара – достигнуты.

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов вооруженных сил РФ по Киеву. Об этом Йенс Столтенберг заявил по итогам переговоров в главой МИД страны Дмитрием Кулебой. По словам Столтенберга, оказывать помощь Киеву будут столько, сколько потребуется.

Семь мирных жителей, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Ранее стало известно, что российские войска отбросили Вооруженные силы Украины на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Поселок Теткино Курской области снова попал под сильный артиллерийский огонь. Об этом сообщил губернатор региона. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода. Зафиксировано 6 ударов, в двухэтажном жилом доме возник сильный пожар.

В Белгороде, а также 10-ти районах области школы и вузы перейдут на дистанционный формат обучения. Пока на 2 недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

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