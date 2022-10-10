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Новости

10 октября, 15:30

Безопасность

Власти Херсонской области рассказали об обстановке в регионе

Власти Херсонской области рассказали об обстановке в регионе

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Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что обстановка в Херсонской области стабильная. По его словам,
Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона. Об этом он рассказал в официальном телеграм-канале администрации Херсонской области.

Также стало известно, что Международный комитет Красного Креста приостановил деятельность на Украине. Такое решение было принято из соображений безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
регионыбезопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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