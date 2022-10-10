В Запорожье завершают работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара и АС

В Запорожье завершаются работы по восстановлению энергоснабжения атомной станции и города Энергодара. Кроме того, как сообщили в Минобороны, городские кварталы и территорию Запорожской АЭС дважды за сутки обстреляли из реактивных систем залпового огня. При этом одна из ракет повредила линию, обеспечивающую нужды станции и жителей Энергодара.

В данный момент питание объектов, в том числе и хранилища с ядерными отходами, временно осуществляют с помощью дизельных генераторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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