Новости регионов: ливень с крупным градом обрушился на Анапу

На Анапу обрушился ливень с крупным градом, который побил цветы и плодовые кустарники. Некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются новые ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 метров в секунду.

В Якутии набирают силу природные пожары – за 9 сентября их стало на два больше, а площадь увеличилась на 700 гектаров. Теперь площадь пройденной огнем территории достигла 44 тысяч гектаров. На тушении работают почти 300 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

