После ЧП во Владикавказе кислородными станциями оборудуют все больницы Северной Осетии. Рассчитаны такие установки на подачу 8 тонн кислорода в сутки. Их нужно в кратчайшие сроки найти, купить и установить по всем правилам. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло.

При этом поручение создать резервную кислородную линию в больнице Владикавказа было дано еще месяц назад. И деньги на это выделили, отметил Меняйло.

ЧП с отключением кислорода произошло в Республиканской больнице скорой помощи 9 августа. В результате погибли девять человек с диагнозом коронавирус, еще двое скончались утром в среду. Правда, одну из смертей с отключением кислорода врачи не связывают.

Кто виновен в аварии, власти обещали установить. Кроме того, проверят, кто и как монтировал систему. Главный врач Владикавказа задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.