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Происшествия

19:30

После ЧП во Владикавказе кислородными станциями оборудуют все больницы Северной Осетии

регионы происшествия видео Наиль Губаев

После ЧП во Владикавказе кислородными станциями оборудуют все больницы Северной Осетии. Рассчитаны такие установки на подачу 8 тонн кислорода в сутки. Их нужно в кратчайшие сроки найти, купить и установить по всем правилам. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло.

При этом поручение создать резервную кислородную линию в больнице Владикавказа было дано еще месяц назад. И деньги на это выделили, отметил Меняйло.

ЧП с отключением кислорода произошло в Республиканской больнице скорой помощи 9 августа. В результате погибли девять человек с диагнозом коронавирус, еще двое скончались утром в среду. Правда, одну из смертей с отключением кислорода врачи не связывают.

Кто виновен в аварии, власти обещали установить. Кроме того, проверят, кто и как монтировал систему. Главный врач Владикавказа задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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