Поручение о создании резервной кислородной линии в больнице Владикавказа дали месяц назад

Поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице во Владикавказе дано месяц назад, деньги были выделены. Об этом заявил врио главы региона.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов.

Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Потом число погибших увеличилось до 11.