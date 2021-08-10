В больницу Владикавказа доставили запас кислорода

Военные привезли в больницу Владикавказа кислород. Там 9 августа из-за ЧП на станции обеспечения погибли девять человек с коронавирусом.

Все они были в тяжелом состоянии. После аварии пациентов экстренно подключили к резервной линии.

Утром 10 августа стало известно еще о двух смертях. Одну из них медики не связывают с ситуацией, которая произошла накануне.

Как сообщили местные власти, прорыв трубы с кислородом произошел под землей.

Все обстоятельства выясняет Следственный комитет. В регион прибыли и специалисты Росздравнадзора и центра медицины катастроф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.