Новости регионов: ЧС из-за розлива рек в Якутии и штормовое предупреждение в Приморье

В Верхоянском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива трех рек. Об этом сообщили власти региона. Так, в одном из населенных пунктах, после сильных дождей разлилась местная река и подтопила 88 жилых домов, а также несколько социальных объектов.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что пройдут сильные дожди, которые могут вылить до 50 миллиметров осадков. В Хасанском районе Приморья уже размыло дороги – проехать нельзя к ряду населенных пунктов. Кроме того, поднимается уровень воды в местных реках.

На газовой заправке в Ульяновской области прогремел мощный взрыв. В результате начался пожар на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места происшествия.

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