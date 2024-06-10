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10 июня, 15:30

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Новости регионов: рабочий пострадал при пожаре на крыше ивановского драмтеатра

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При пожаре на крыше областного драмтеатра в Иванове пострадал рабочий, который ремонтировал кровлю здания. Его передали врачам. Между тем пожар удалось ликвидировать, его площадь составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 80 человек. С огнем боролись 50 специалистов и 14 единиц техники.

За выходные из больниц в Кемерове были выписаны пять человек, которые пострадали в результате ДТП с трамваями. ЧП, унесшее жизнь одного человека, произошло утром 6 июня. По данным оперштаба, созданного после этой аварии, на 10 июня в стационаре находятся 15 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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