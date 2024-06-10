Новости регионов: неизвестный мужчина прилетел в магазин на вертолете в Омской области

В Омской области неизвестный мужчина прилетел в магазин на вертолете. Летательный аппарат приземлился на поляну в селе Богословка, затем из магазина вышел мужчина с пакетами продуктов, сел в вертолет и улетел. Отмечается, что такие посадки совершать небезопасно. Полиция региона начала проверку.

Тем временем в Сочи два автомобиля столкнулись на федеральной трассе. Утром 10 июня в Лазаревском районе на повороте в аварию попали легковая машина и "Газель". Автомобили от удара отбросило в разные стороны, затем обе машины загорелись. Сообщается, что людей удалось вовремя достать из машин.

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