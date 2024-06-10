Новости регионов: несколько аэростатов запустили в небо над Нижним Новгородом

Несколько разноцветных аэростатов запустили в небо над Нижним Новгородом вечером 9 июня. Они стартовали от Мещерского озера и пролетели вдоль Волги. За путешествием могли наблюдать сотни зрителей со всех городских набережных.

Опаленного огнем ежа спасли при тушении пожара под Феодосией, где загорелись пять тысяч "квадратов" сухой травы. Спасатели забрали животное в часть, накормили и напоили.

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