В Крыму на фестивале "Таврида. АРТ" построили скульптуру из песка в честь Петра I

На берегу Черного моря в бухте Капсель в честь Петра I готовят фестиваль "Таврида Арт". Десять профессионалов со всей страны построили скульптуры из песка. И конечно, все работы посвящены победам и свершениям первого российского императора.

На создание одной фигуры ушло около двух недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.